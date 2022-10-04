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Bursa'da komşuların gürültü kavgasında silahlar konuştu

Bursa'da komşuların gürültü kavgasında silahlar konuştu
Bursa'da komşuların gürültü kavgasında silahlar konuştu

Bursa’da iki komşu arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Bursa’da komşuların gürültü kavgasında silahlar konuştu - Tıkla İzle

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.U. ile Mesut K. arasında gürültü meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.U. yanında bulundurduğu tabanca ile Mesut K.‘ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan Mesut K. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut K.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ahmet Berke Erdal
 

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