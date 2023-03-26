İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı
Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Yan yatan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Bursa’da kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, İznik-Adapazarı karayolu hocaköy sapağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 SB 499 plakalı kamyonet , sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kaza sonrası kamyonet yan yatarken, sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.
 

İlkay Altay - Mehmet Buldu
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.