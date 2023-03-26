Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı

Kaza, İznik-Adapazarı karayolu hocaköy sapağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 SB 499 plakalı kamyonet , sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kaza sonrası kamyonet yan yatarken, sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.



İlkay Altay - Mehmet Buldu



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