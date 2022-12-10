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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı : 3 ağır yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı : 3 ağır yaralı
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı : 3 ağır yaralı

Bursa’da kontrolünü kaybeden sürücü anayolda önce bariyerlere ardından aydınlatma direğine çarparak takla attı. Feci kazada 3 kişi ağır yaralanırken, otomobildeki alkol şişeleri kameralara yansıdı. Sağ şeritten ilerleyen bazı otomobil sürücülerinden şüphelenen trafik polisleri ise kaza yerinde 2 sürücünün alkollü çıktığını tespit etti.

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı : 3 ağır yaralı - Tıkla İzle

Kaza saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Bursa-Ankara karayolu Sırameşeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CBP 756 plakalı aracıyla Yıldırım istikametine seyir halinde olan Mehmet B., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce bariyerlere ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kaza sonucu sürücü Mehmet. B. ile otomobilde bulunan Çağrı G. ve Eylül A., araç içinde sıkıştı. Kullanılamaz hale gelen otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki en yakın hastanelere sevk edildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ahmet Burak Öztürk
 

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