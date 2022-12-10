Bursa'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı : 3 ağır yaralı

Kaza saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Bursa-Ankara karayolu Sırameşeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CBP 756 plakalı aracıyla Yıldırım istikametine seyir halinde olan Mehmet B., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce bariyerlere ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kaza sonucu sürücü Mehmet. B. ile otomobilde bulunan Çağrı G. ve Eylül A., araç içinde sıkıştı. Kullanılamaz hale gelen otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki en yakın hastanelere sevk edildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ahmet Burak Öztürk



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