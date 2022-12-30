Bursa'da kontrolden çıkan otomobil servise çarptı, o anlar kamerada

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil seyir halindeki servise çarptı. Çarpmanın şiddetiyle servis ve otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken o anlar trafikte seyreden başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Abdullah Bozkurt - Abdullah Uğur

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