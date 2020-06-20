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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Değirmenönü mevkinde meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, İ.S. yönetimindeki 16 AGR 67 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü İ.S., ile araç içerisinde bulunan H.E, yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkartılan sürücü ve arkadaşı olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şevket Yılmaz Araştırma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gökay Başdan

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