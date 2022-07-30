Bursa'da korku dolu anlar.... Trafo bomba gibi patladı!

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikanın arka tarafında bulunan trafo bomba gibi patladı.

Patlama sonrası alevler fabrikanın arka kısmına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar panik dolu anlar yaşarken bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını fabrikaya sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ali Kamur - Abdullah Uğur

