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Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı

Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı

Bursa yakın doğu çevre yolunda bulunan yaya üst geçidi alevlere teslim oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, sabah saat 10.00 sıralarında Yakın Doğu Çevreyolu Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi yakınlarındaki üst geçitte meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sokakta yaşayan vatandaşların ısınmak için yaktığı ateş sonucu yanmaya başlayan üst geçit kısa sürede alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevre yolu Bursa istikameti kısa süreli trafiği kapatılırken, itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu yanan üst geçidi söndürmeyi başardı. Yangının sönmesinin ardından trafik tekrar ulaşıma açılırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Abdullah Uğur - Ali Kamur
 

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