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Bursa'da korkunç kaza! Yayaların arasına böyle daldı

Bursa'da korkunç kaza! Yayaların arasına böyle daldı
Bursa'da korkunç kaza! Yayaların arasına böyle daldı

Bursa'da fren yerine gaza basan acemi sürücü, yol kenarında yürüyen yayaların arasına daldı. 4 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da korkunç kaza! Yayaların arasına böyle daldı - Tıkla İzle

İddiaya göre ehliyetini yeni alan yabancı uyruklu sürücü kiralık otomobille seyir halindeyken karşıdan gelen minibüse çarpmamak için manevra yaptı. Acemi sürücü panikleyerek fren yerine gaza basınca yol kenarında yürüyen 4 kişiye çarparak sürükledi. Kazayı gören cadde esnafı işyerlerinden dışarıya çıkarak yaralılara yardım etti.

112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırdı.
Edinilen bilgiye göre yaralılardan birinin sağ bacağında kırık tespit edilirken, diğer yaralıların ise vücutlarında sıyrıkları ve ezilmeler meydana geldi.

Sürücü yeni ehliyet almış, araç kiralık

İşyerinin önünde meydana gelen kazada yaralıların yardımına koşan ve 112'yi arayarak yardım isteyen Cebrail Beyaztaş, "Mağazamda oturuyorduk. Bir anda dışarıda gürültü koptu. Çıktığımda insanlar savrulmuştu. 4 kişiye vurmuştu. Vuran da yabancı uyruklu. Yaralılara müdahale ettik. Bir abinin ayağı kırılmıştı. Ambulans çağırdık ve sonra götürdüler. Bize söyledikleri kadarıyla fren yerine gaza basmış. Yeni ehliyet almış ve araç kiralıkmış. Kadınlardan birinin burnu kanıyordu. Sağlık personeli neyin var diye sorunca sırtım acıyor dedi. Daha sonra polis ortalığı toparladı ve çocuğu alıp gitti" dedi.

Ali Kamur - Ahmet Berke Erdal
 

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