İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da korkutan yangın

Bursa'da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın

Bursa’da bir işyerinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Durmuş Sokak üzerinde bulunan bir işyerinden alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, alevler hızla işyerini sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ali İhsan Uğur - Ahmet Burak Öztürk

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.