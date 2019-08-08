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Bursa'da korkutan yangın

Bursa'da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın

Bursa'da üç katlı binanın teras katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevler geceyi aydınlatırken, mahalle sakinleri sokağa dökülüp yangını meraklı gözlerle izledi.

Yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede teras katını saran alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatı katındaki yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangını korku dolu gözlerle izleyen mahalle sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, binada maddi hasar meydana geldi.  

Seyfettin Aras

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