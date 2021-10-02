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Bursa'da korkutan yangında faciadan son anda kurtuldular

Bursa'da korkutan yangında faciadan son anda kurtuldular
Bursa'da korkutan yangında faciadan son anda kurtuldular

Bursa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan aile son anda kendilerini kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün odalara sıçradı. İçeride bulunan aile kendi canını zor kurtarırken çevredekiler ise durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ahmet Berke Erdal - Abdullah Uğur

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