Bursa'da küçük çocuğa hırsızlık yaptırdı

Olay, Kapalıçarşı'da meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir anne, bebek arabasındaki bebeği ve yanında küçük yaştaki çocuğuyla çantacının önüne geldi. Anne önce gözüne kestirdiği çantayı eline alıp geri bıraktı.

Sonra küçük çocuğuna gösterdiği çantayı almasını istedi. Çocuk çantayı aldığı gibi, anne, hızla gözden kayboldu. Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahipleri büyük şok yaşadı. Polis, şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Abdullah Uğur



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