İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da küçük çocuğa hırsızlık yaptırdı

Bursa'da küçük çocuğa hırsızlık yaptırdı
Bursa'da küçük çocuğa hırsızlık yaptırdı

Bursa'da bebek arabasıyla çarşıda bir çantacının önüne gelen kadın, yanında duran küçük çocuğuna çanta çaldırdı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'da küçük çocuğa hırsızlık yaptırdı - Tıkla İzle

Olay, Kapalıçarşı'da meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir anne, bebek arabasındaki bebeği ve yanında küçük yaştaki çocuğuyla çantacının önüne geldi. Anne önce gözüne kestirdiği çantayı eline alıp geri bıraktı.

Sonra küçük çocuğuna gösterdiği çantayı almasını istedi. Çocuk çantayı aldığı gibi, anne, hızla gözden kayboldu. Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahipleri büyük şok yaşadı. Polis, şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Abdullah Uğur
 

İLGİLİ HABER
Hırsızlar küçük çocuğun 3 ay para biriktirip satın aldığı telefonunu çaldı Hırsızlar küçük çocuğun 3 ay para biriktirip satın aldığı telefonunu çaldı
İLGİLİ HABER
Camiye giren hırsız kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı Camiye giren hırsız kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı
İLGİLİ HABER
Mağazada turistin cüzdanını çalan yabancı uyruklu hırsız, polise suçüstü yakalandı Mağazada turistin cüzdanını çalan yabancı uyruklu hırsız, polise suçüstü yakalandı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.