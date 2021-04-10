İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da kumarbazlara ceza yağdı: 45 Bin TL para cezası uygulandı

Bursa'da kumarbazlara ceza yağdı: 45 Bin TL para cezası uygulandı
Bursa'da kumarbazlara ceza yağdı: 45 Bin TL para cezası uygulandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İçişleri bakanlığının genelgesini ihlal ederek, bir kıraathanede kart oyunu oynayan 13 kişiye 45 Bin TL para cezası uygulandı.

Bursa'da kumarbazlara ceza yağdı: 45 Bin TL para cezası uygulandı - Tıkla İzle

Olay, İnegöl ilçesi Turgut Alp Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Polis ekipleri bir kıraathanede oyun oynatıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polisler 13 kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında yasak olan iskambil oyunlarının oynandığını gördü. Kıraathanede bulunan 13 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplamda 45 Bin TL para cezası uygulandı. İşletme sahibine ise pandemi kurallarına aykırı davranmak suçundan 3180 TL ceza yazıldı. Baskın anı kameralar tarafından görüntülendi.

Seyfettin Aras

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.