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Bursa'da mangal kömürü iki arabayı kül etti

Bursa'da mangal kömürü iki arabayı kül etti
Bursa'da mangal kömürü iki arabayı kül etti

Bursa'da park halindeki 2 araç, söndürülmeyen mangaldan sıçradığı iddia edilen kıvılcımlar sebebiyle küle döndü. Araçlarını park edip parkta tura çıkan aileler geri döndüklerinde araçlarını hurda halinde buldu.

Bursa'da mangal kömürü iki arabayı kül etti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, dün Bursa Botanik Park Bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, pikniğe gelen bir aile mangal yaktı. Sonrasında söndürülmeyen mangaldan sıçrayan kıvılcımlar iki aracın yanmasına sebep oldu. Kısa sürede iki araç alev topuna dönerken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, iki araç kullanılamaz hale geldi. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri çıkan yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Hakan Gönül - Serkan Akkuş
 

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