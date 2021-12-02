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Bursa'da marangoz atölyesinde yangın

Bursa'da marangoz atölyesinde yangın
Bursa'da marangoz atölyesinde yangın

Bursa'da marangoz atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin yükseldiği marangoz atölyesinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da marangoz atölyesinde yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde Aydın Çıkmazı Sokak'ta marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede büyüyen mahalleliyi korkuturken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle atölyenin yanında bulunan bir metruk bina zarar gördü. Marangoz atölyesinde ise büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Ahmet Berke Erdal - Berktuğ Öncü
 

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