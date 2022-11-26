Bursa'da meyve yüklü tır devrildi : 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre İzmir-İstanbul Karayolunda Kuzey Gişe girişinde seyir halinde olan Eray Ş. idaresindeki 34 FDR 667 plakalı tır sürücüsünün kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetmesiyle yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Eray Ş.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk etti. Meydana gelen kazada, kamyonun dorsesinde bulunan tonlarca mandalina yola saçılırken, trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Ahmet Burak Öztürk



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.