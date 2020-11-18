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Bursa'da minibüs ile getirilen 750 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Bursa'da minibüs ile getirilen 750 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
Bursa'da minibüs ile getirilen 750 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Bursa'da minibüsle getirilen ve piyasa değeri 375 bin lira olan 750 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla uzun süreli yapılan çalışmalarda yüklü miktarda satışa hazır vaziyette içi doldurulmuş makaronun Bursa'ya getirildiğini tespit eden ekipler bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramalarda ise piyasa değeri 375 bin lira olan 750 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

Ali Kamur-Süleyman Aydın

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