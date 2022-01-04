Bursa'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

Yangın, 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın içinde bulunan mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın binayı alev topuna çevirdi. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 2 katlı binanın yanında bulunan 5 katlı ikamet ise tahliye edildi. UEDAŞ ve Doğalgaz ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bulundu. Binanın çatısı tamamen çökerken zaman zamanda patlamalar yaşandı. İtfaiye ekipleri yangını 2 saat süren söndürme çalışmasının ardından tamamen kontrol altına alırken yangında herhangi yaralanan ve dumandan etkilenenin olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Ahmet Berke Erdal

