Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın 2,5 saatte söndürüldü

Yangın, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokakta bulunan 4 katlı işyerinin en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koltuk döşeme hanesinde bilinmeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevler binayı sararken, gökyüzünü kara dumanlar kapladı.

Çalışanlar kendini can havliyle dışarı atarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrika etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. 2,5 saatte ancak yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu binlerce koltuk yanarak kül oldu.

Yangın sonucu büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangın sırasında park halinde olan araçların sahibine ekipler ulaşamayınca devreye insan gücü girdi. Çevredeki vatandaşlar park halindeki araçları el birliğiyle kaldırdı. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Seyfettin Aras

