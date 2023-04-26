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Bursa'da öğrenci servisi ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 23 yaralı

Bursa'da öğrenci servisi ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 23 yaralı
Bursa'da öğrenci servisi ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 23 yaralı

Bursa’da hafriyat kamyonu ile öğrenci servisi midibüsünün çarpışması sonucu 22’si öğrenci olmak üzere 23 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Bursa Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal Unçukuru ve Korubaşı mahallelerinden 22 öğrenci, taşımalı eğitim gereği Bilgin U. idaresindeki 16 S 8459 plakalı servis midibüsüne bindi. Bir süre sonra midibüs ile 34 YS 463 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle midibüs yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendi. Servis midibüsünde bulunan 22 öğrenci ve sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı öğrencileri midibüsten çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı öğrenciler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ahmet Berke Erdal

 

 

 


 

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