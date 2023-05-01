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Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 44 yaralı

Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 44 yaralı
Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 44 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesi yakınlarında, Çanakkale’den tarihi geziden dönen öğrencileri taşıyan tur otobüsü bariyerlere çarparak orta refüje devrildi. Kazada birisi şoför 3 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Bursa’da öğrencileri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 44 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Bursa Ankara karayolu 37. kilometresinde Şehitler Mevkisi'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini Çanakkale gezisinden Ankara'ya geri götüren Kemal A. idaresindeki 06 BFV 850 plakalı tur otobüsü saat 00.30 sıralarında bariyere çarparak orta refüje devrildi.

Kazada can pazarı yaşanırken, olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiyesi, 112, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yan yatan otobüsün altında sıkışan 2 yolcu ve otobüsün şoförü hayatını kaybederken, otobüsteki 44 yaralı 112 ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı. Olay yerindeki incelemesinin ardından da açıklamalarda bulunan Canbolat, Ankara Etimesgut ilçesindeki ortaokul öğrencilerini taşıyan 6 otobüsün gezi amacıyla Çanakkale'ye gittiğini söyledi.

Gezi dönüşü söz konusu mevkide, otobüslerden birinin kaza yaptığını anlatan Canbolat, "Otobüste 47 kişi var. Bunların 3'ü öğretmen, ikisi sürücü, bir kısmı öğrenci, 6'sı da öğretmen çocuğu. Şu ana kadarki tespitlerimizde sürücü ve 2 öğrenci maalesef hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu, yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktaran Canbolat, şunları kaydetti:
"Genel durum itibarıyla hastaneye sevki yapılan çocuklarımızın durumu iyi gözüküyor. Bir, iki öğrencinin genel durumunun ağır olabileceği değerlendiriliyor. Tam ağır diyemeyiz. Hastanelerimizde gerekli müdahalelerimizi yapıyoruz. Burada da enkazı kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerimizin tamamı buradalar. Büyük geçmiş olsun. Çocukları vefat edenler ile sürücünün ailesine başsağlığı, yaralılarımıza ve çocuklarımıza acil şifa diliyorum."
Kaza sebebiyle Bursa Ankara karayolunda trafikte aksamalar yaşandı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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