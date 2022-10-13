Bursa'da ölüm böyle teğet geçti !

Kaza, dün akşam üstü saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Sol şeritte hızla ilerleyen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yanlamaya başladı. Spin atan otomobil daha sonra kayarak yol kenarında bulunan bir dükkanının camından içeri girdi. Kazadan saniyeler önce ise bisikletli bir çocuğun bisikletiyle yoldan geçtiği ve kazadan kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hakan Gönül - Abdullah Uğur



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