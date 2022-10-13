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Bursa'da ölüm böyle teğet geçti !

Bursa'da ölüm böyle teğet geçti !
Bursa'da ölüm böyle teğet geçti !

Bursa'da sol şeritte seyrederken kontrolden çıkan otomobil dükkana girdi. Saniyeler önce dükkanın önünden geçen bisikletli çocuk ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da ölüm böyle teğet geçti ! - Tıkla İzle

Kaza, dün akşam üstü saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Sol şeritte hızla ilerleyen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yanlamaya başladı. Spin atan otomobil daha sonra kayarak yol kenarında bulunan bir dükkanının camından içeri girdi. Kazadan saniyeler önce ise bisikletli bir çocuğun bisikletiyle yoldan geçtiği ve kazadan kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hakan Gönül - Abdullah Uğur
 

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