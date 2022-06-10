Bursa'da önce hortum, sonra sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Dün şiddetli rüzgar yerini bir anda sağanak yağışa bıraktı. Rüzgarın çok olduğu bölgelerde yer yer minik hortumlar gözlemlendi. Rüzgarın yerini sağanak yağışa bıraktığı bazı bölgelerdeki derelerde ise ufak çapta taşkınlar yaşandı.

Özellikle Yıldırım ilçesinin bazı bölgelerinde yollar rögar kapaklarından taşan ve yamaç bölgelerden gelen sel suları sebebiyle kapanma noktasına geldi. Ekiplerin hummalı çalışması neticesinde trafikte herhangi bir aksama yaşanmadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesinde ise bir sokak boydan boya yağmur suyu ile doldu. Adeta göle dönen sokakta çocuklar çoraplarını çıkarıp suya girdi. Çocukların yağmur suyu içerisindeki mutlu halleri amatör bir kamare tarafından kaydedildi.

Yine İnegöl ilçesinde minik bir hortum da vatandaşlar tarafından görüntülendi.