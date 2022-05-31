Bursa'da orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, yangın çıktı: 2 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde üzerinde mobilya fabrikalarına sunta ve talaş üretimi yapılan fabrikanın kazası 13.00 sıralarında patladı. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.

Yangın sonrası siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken, bir çok noktadan görüldü. Yangına Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ettiler.

Alevler kısa sürede bastırılırken, patlamada bir işçi hayatını kaybetti, yaralanan 3 işçi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Patlama sırasında, bakım işçisi Aydın Toprak ve enkaz altında kalan Ömer Coşgun hayatını kaybetti. Yangında yaralanan 5 kişinin, Bünyamin Hiçyılmaz (25), Müslüm Can (25), Musa Coşgun (28), Yusuf Usanmaz (37) ve Sebahattin Eren (49) olduğu, yoğun dumandan etkilenenlerin de Emirhan Türköz (20) ile Tolga Bozkurt (27) olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, UMKE, AFAD, Köpekli Arama Kurtarma ekibi ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Bursa Valisi Yakup Canbolat da bilgi almak için olay yerine geldi.

Valilikten açıklama

“Fabrikada siloların, buhar kazanının olduğu ve ünitelerin olduğu bölümde saat 13.00 gibi patama oldu. İhbar üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerimiz müdahale etti. Müdahale sonucunda görüldü ki 1 işçimiz hayatını kaybetti. Bunlardan genel tespit itibarıyla bakıldığı zaman birinin durumu ağır, Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. İçeride başka kişi olma ihtimaline karşı da her türlü araştırma devam ediyor. 1 kişiyle ilgili tespit yapmaya çalışıyoruz. Kendisine ulaşılamadı. Bugün işte miydi, burada mıydı? Net bir tespit yok ama bölge ile ilgili araştırma sonuna kadar yapılacak. Ona ulaşıncaya kadar burada mı, dışarıda mı, ulaşıncaya kadar çalışmalar devam edecek. Olan yığıntıyla ilgili de itfaiye ve AFAD ekiplerimiz çalışıyor” dedi.

Soruşturmanın polis ekiplerince sürdürüldü bildirildi.

Salih Bilal Aslan-Ali Kamur - Hakan Gönül

