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Bursa'da orman yangını...Alevler villalara yaklaşıyor

Bursa'da orman yangını...Alevler villalara yaklaşıyor
Bursa'da orman yangını...Alevler villalara yaklaşıyor

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yerleşime çok yakın ormanlık alanda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Alevlerin villalara doğru ilerlediği öğrenildi.

Bursa'da orman yangını...Alevler villalara yaklaşıyor - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Demirci Mahallesi Emir Sokak devamındaki çamlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan, helikopter de havadan yangın söndürme çalışmasına katılıyor.

Yangın söndürme çalışması sebebiyle oluşan dumanlar Nilüfer ilçesinin bir çok yerinden görülüyor. Yangının villalara sıçramaması için tedbir alınırken, söndürme çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
Yangının çıkış sebebi ile ilgili güvenlik güçleri de çalışma başlattılar.

Fatih Çapkın - Hakan Gönül
 

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