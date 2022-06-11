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Bursa'da ormanda kaybolan kadından 72 saat sonra müthiş haber

Bursa'da ormanda kaybolan kadından 72 saat sonra müthiş haber
Bursa'da ormanda kaybolan kadından 72 saat sonra müthiş haber

Bursa’da 3 gün önce kaybolan yaşlı kadın ormanlık alanda 72 saat sonra sağ salim bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Keles ilçesinde 3 gün önce evinden çıkan ve geri dönmeyen 76 yaşındaki Firdevs Bayram'dan mutlu haber bugün geldi. 3 gündür jandarma, AFAD, NAK, ANDA, İnegöl Arama Kurtarma ekiplerince her yerde aranan Firdevs Bayram'a 3 gün sonra ormanlık alanda sağ salim ulaşıldı.

Bayram'ın yakınları gözyaşlarıyla yaşlı kadına sarılırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
3 günü yalnız geçiren yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Salih Bilal Aslan-Ali İhsan Uğur
 

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