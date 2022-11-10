İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da ormanlık alanda korkutan yangın

Bursa'da ormanlık alanda korkutan yangın
Bursa'da ormanlık alanda korkutan yangın

Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Bursa’da ormanlık alanda korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Ahmetköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Köylüler durumu hemen itfaiye ekipleri bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerine köylüler de yardım ederken yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ahmet Burak Öztürk
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.