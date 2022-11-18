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Bursa'da ormanlık alanda korkutan yangın!

Bursa'da ormanlık alanda korkutan yangın!
Bursa'da ormanlık alanda korkutan yangın!

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alırken, alevler şehrin birçok yerinden göründü.

Bursa’da ormanlık alanda korkutan yangın! - Tıkla İzle

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalılık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını yerleşim yerlerine sıçramadan kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.
Yangında yaralanan polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Ahmet Burak Öztürk

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