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Bursa'da otomobil hurda yığınına döndü: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da otomobil hurda yığınına döndü: Ölü ve yaralılar var
Bursa'da otomobil hurda yığınına döndü: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da beton mikseri ile 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü Mehmet Ali Korkmaz ile oğulları Semih ve Mustafa Efe hayatını kaybetti. Kazaya neden olan beton mikseri sürücüsü Erol Yılmaz'ın ise direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ve olay yerinde öldüğü öğrenildi. Feci kazada otomobilde bulunan anne ve kız ise yaralandı.

Bursa'da otomobil hurda yığınına döndü: Ölü ve yaralılar var - Tıkla İzle

Kaza saat 11.00 sıralarında Bursa İzmir karayolu İzmir Caddesi Görükle Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir-Bursa karayolu Bursa istikametinde seyreden Erol Y. idaresindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı.

Yaklaşık 100 metre bariyerlerin üzerinde sürüklenen beton mikseri Bursa-İzmir yolu İzmir istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Korkmaz idaresindeki 16 APK 709 plakalı otomobile çarptı. Beton mikseri metrelerce sürüklendikten sonra bariyere saplanarak dururken, otomobil takla atarak kullanılamaz hale geldi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ali Korkmaz ve bir oğlu hayatını kaybederken, Anne, kızı ve mikser sürücüsü Erol Y.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonucu Bursa-İzmir karayolu uzun süre araç trafiğine kapanırken yola savrulan araba parçaları toplandıktan sonra kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelenmesinin ardından Baba ve oğlunun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tatil yerine ölüme gittiler

Yaşanan feci kazadan sonra hayatını kaybedenlerin yakınları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine akın etti. Korkmaz ailesinin Balıkesir'in Avşa adasına tatil için yola çıktığı, kısa süre sonra kazaya karıştıkları iddia edildi. Hayatını kaybeden baba ve oğulların cenazesinin yarın Orhaneli ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Hakan Gönül - Ali Kamur

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