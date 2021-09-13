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Bursa'da otomobil ile incir yüklü kamyonet çarpıştı : 2 yaralı

Bursa'da otomobil ile incir yüklü kamyonet çarpıştı : 2 yaralı
Bursa'da otomobil ile incir yüklü kamyonet çarpıştı : 2 yaralı

Bursa’da gece saatlerinde yaşanan kazada incir yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi yaralanırken kamyonette bulunan incirler yola savruldu. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol belediye ekiplerinin temizlemesinin ardından trafiğe açıldı.

Bursa'da otomobil ile incir yüklü kamyonet çarpıştı : 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza merkez Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir yolu Mudanya bulvarında saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazlı Çelik idaresindeki 27 EM 458 plakalı otomobil aynı istikamette giden Bozan Öztürk'ün idaresindeki 16 AJF 326 plakalı incir yüklü kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kazada kamyonet içinde bulunan İsmail Öztürk ve otomobil sürücüsü Nazlı Çelik yaralandı. Hale götürmek üzere yola çıkan kamyonette ki bütün incirler yola savruldu. Çevredeki kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koştular. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İncirlerin yola savrulmasının ardından polis ekipleri yol kayganlaştığı için yolu trafiğe kesti. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından 2 saat sonra yol trafiğe açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ahmet Berke Erdal - Berktuğ Öncü
 

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