Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Cihan Demir(35) Yönetimindeki 16 KCA 83 plakalı otomobil, karayolundan koşarak geçmeye çalışan Hülya Türkmen'e (40) çarptı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine polis ve 112 ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit ettiler.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Salih Bilal Aslan

