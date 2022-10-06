Bursa'da otomobilin kapısını bir anda açtı, motokurye çarparak böyle kaza yaptı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Derya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilde bulunan yolcu inmek isteyince kapıyı açtı. Arkadan gelen motokurye ise duramayarak önce kapıya daha sonra park halindeki otomobile çarptı.

Ahmet Burak Öztürk - Ahmet Berke Erdal

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