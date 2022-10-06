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Bursa'da otomobilin kapısını bir anda açtı, motokurye çarparak böyle kaza yaptı

Bursa'da otomobilin kapısını bir anda açtı, motokurye çarparak böyle kaza yaptı
Bursa'da otomobilin kapısını bir anda açtı, motokurye çarparak böyle kaza yaptı

Bursa’da otomobilde bulunan yolcu inmek isteyince kapıyı bir anda açtı. Kapıyı açar açmaz ise arkadan gelen motokurye duramayarak önce kapıya daha sonra park halindeki bir otomobile çarptı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa’da otomobilin kapısını bir anda açtı, motokurye çarparak böyle kaza yaptı - Tıkla İzle

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Derya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilde bulunan yolcu inmek isteyince kapıyı açtı. Arkadan gelen motokurye ise duramayarak önce kapıya daha sonra park halindeki otomobile çarptı.

Ahmet Burak Öztürk - Ahmet Berke Erdal

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