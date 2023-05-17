Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Muhammed Enes Işık (30) yönetimindeki 16 ATB 163 plakalı otomobil, yola çıkış yapan Süleyman Babacan (70) idaresindeki 16 F 4666 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, iki sürücü de yaralandı. Araçta sıkışan Süleyman Babacan (70) olay yerine sevk edilen 112 ve itfaiye arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bilal Aslan

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