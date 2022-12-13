Bursa'da park kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli veya şüpheliler ile Adem A. (62) ve Orhan B. (55) arasından araç park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Adem A. ve Orhan B. ile şüpheliler kavga etmeye başladı. Şüpheli veya şüpheliler yanlarında getirdiği tabanca ile Orhan B.'yi ayağından vururken Adem A.'yıda darp ederek bölgeden uzaklaştılar. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Berke Erdal - Hakan Gönül

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