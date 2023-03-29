Bursa'da pişkin hırsız: Daire önündeki ayakkabıları çaldı, yerine kendi ayakkabılarını bıraktı

Olay, İznik ilçesi Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir binaya giren pişkin hırsız; ev sahibine ait olan ayakkabıları giydi ve ardından kendi ayakkabıları orada bırakarak hızlıca uzaklaştı.

Sabah işe gitmek için evden çıkan Cem Karabüber ise kapının önünde kendi ayakkabıları yerine başka ayakkabıları gören genç adam şok geçirdi. Hemen güvenlik kameralarını inceleyen Karabüber durumu kısa sürede anladı.

İlkay Altay - Mehmet Buldu

İLGİLİ HABER Hırsızlar canlarını hiçe sayarak mazgalları böyle çaldı

İLGİLİ HABER Motosikletini çalan hırsızı üstüne atlayarak yakaladı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.