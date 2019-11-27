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Bursa'da PKK'ya büyük darbe: 9 gözaltı

Bursa'da PKK'ya büyük darbe: 9 gözaltı
Bursa'da PKK'ya büyük darbe: 9 gözaltı

Bursa'da yapılan terör operasyonunda PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 2 kişi ile terör örgütlerinin propagandasını yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün şehir deki faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yaptığı çalışma sonucunda, Yenişehir, İnegöl, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde ikamet kayıtları bulunan, Türkiye'ye giriş yaptıkları tarihten önce Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 şüpheli ile sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 7 kişi olmak üzere toplam 9 şüpheliyi eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ettiği evlere yapılan baskınlarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyallere el konuldu.
Şahıslar sorgulanmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilirken olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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