İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da polisi gören gençler böyle kaçtı

Bursa'da polisi gören gençler böyle kaçtı
Bursa'da polisi gören gençler böyle kaçtı

Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup gencin polis otosunu görüp kaçtığı anlar kameraya böyle yansıdı.

Bursa'da polisi gören gençler böyle kaçtı - Tıkla İzle

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan bir grup genç dışarıya çıktı. Gençlerin dışarıda olduğunu ise devriye gezen bir polis ekibi fark etti. Polisler sokakta duran gençlerin yanına gitmeye çalışınca gençler ile arasında kovalamaca yaşandı. Polis otosununun üzerilerine geldiğini gören gençler, amansızca kaçmaya başladı. Ara sokaklara doğru kaçan gençlerin kaçma anı ise çevrede bulunan bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.