Bursa'da restorasyon çalışmaları sırasında talihsiz kaza: 2 yaralı

Mudanya Belediyesi bünyesinde çalışan Mimar Cemile Öztürk, çalışmaları yerinde incelemek amacıyla gittiği tarihi binada talihsiz bir kaza yaşadı. Restorasyon çalışmaları hakkında kendisini bilgilendiren çalışan ile birlikte bulundukları yerden düşerek yaralandılar. Yaralılar Mudanya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Restorasyon çalışanı kazayı hafif sırıkla atlatıp taburcu olurken, mimar Öztürk, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Mimar Cemile Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hakkı Ovatman



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