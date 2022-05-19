Bursa'da sahibinin gözü önünde aracı alev alev yandı

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sararken sürücü araçtan hızlıca uzaklaşarak canını kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa bir süre içinde yangını söndürdü.

Diğer bir otomobil yangını ise, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde olan otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.

Ali Kamur - Abdullah Uğur

