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Bursa'da sandalye fabrikasında yangın

Bursa'da sandalye fabrikasında yangın
Bursa'da sandalye fabrikasında yangın

Bursa'da üç katlı bir sandalye imalathanesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Siyah dumanlar bir çok noktadan görülüyor.

Bursa'da sandalye fabrikasında yangın - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde üç katlı sandalye imalathanesinin en üst katında yangın çıktı. Hammaddelerin ahşap olması sebebiyle yangın kısa sürede büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler, yollar dar olduğu için olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yangına müdahale edilirken, siyah dumanların bir çok noktadan görüldüğü belirtildi.

Abdullah Uğur
 

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