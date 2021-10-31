İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da şehrin göbeğinde bomba alarmı

Bursa'da şehrin göbeğinde bomba alarmı
Bursa'da şehrin göbeğinde bomba alarmı

Bursa’da şehrin göbeğine bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilirken, çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı.

Bursa’da şehrin göbeğinde bomba alarmı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na çıkan metro istasyonu çıkışına bir çanta bırakıldı.

Çevredeki vatandaşların iddialarına göre yabancı uyruklu bir kişi tarafından bırakıldığı öğrenilen çanta için polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Güvenlik şeridinin çekilmesinin ardından polis ekiplerinin de şüpheli gördüğü çanta için bomba imha uzmanları çağrıldı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanları çantayı kontrollü şekilde açtı. Çantanın içinden kıyafet çıktığı öğrenildi.

Hakan Gönül - Abdullah Çibir
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.