Bursa'da servis otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Hakkı T.'nin idaresindeki 16 S 0101 servis otobüsü Küçükbalıklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde Hasan B. yönetimindeki 16 YT 994 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan halk otobüsü yol üzerinde bulunan bir tamirci dükkanına çarparak durabildi.

Araçlarında sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şans eseri iki otobüste de yolcu bulunmaması büyük bir facianın önüne geçerken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Ahmet Burak Öztürk



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