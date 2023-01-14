Bursa'da servis ve otobüs şoförünün yol verme kavgası kameralarda

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis ile otobüs şoförü arasından yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Şoförler araçlarından inerken tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine acımasızca vuran şoförleri diğer sürücüler ve oradan tesadüfen geçen polis ayırdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken kavga anı cep telefon kamerasına yansıdı.

Ali İhsan Uğur - Abdullah Bozkurt

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