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Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç, alev alev yanarken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi İstabul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken sürücü ve yanındakiler canlarını kurtararak araçtan uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Hafif ticari aracın yanma anı ise cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ali İhsan Uğur - Abdullah Bozkurt
 

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