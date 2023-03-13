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Bursa'da seyir halindeki halk otobüsü alev alev böyle yandı

Bursa'da seyir halindeki halk otobüsü alev alev böyle yandı
Bursa'da seyir halindeki halk otobüsü alev alev böyle yandı

Bursa’da seyir halindeki şehir içi halk otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Bursa’da seyir halindeki halk otobüsü alev alev böyle yandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Dİkkaldırım Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 BR plakalı halk otobüsü arıza yaptı. Araçtan koku geldiğini fark eden otobüs şoförü yolcuları otobüsten tahliye ederken, iddiaya göre motor kısmından çıkan dumanlar, rüzgarın da etkisiyle tüm otobüsü sardı. Bunun üzerine otobüsün sürücüsü aracı sağa çektikten sonra itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ahmet Burak Öztürk

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