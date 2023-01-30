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Bursa'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
Bursa'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki bir kamyonet, alev alev yanarak kül olurken o anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, İnegöl ilçesi Mezitler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyonet henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kaputundan alev aldı. Sürücü aracı hemen yol kenarına çekerken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Ali İhsan Uğur - Abdullah Uğur

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