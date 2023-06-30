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Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Bursa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

Bursa’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-İzmir otobanı Karacabey mevkiinde seyir halinde olan otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü otomobili yolun kenarına çektiği anda ise motor kısmından alevler yükselmeye başladı. sürücü ve diğer araçlardan gelen vatandaşlar, alevleri söndürmek istese de etkili olamadı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı.

İhbar üzerine olay yerlerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürse de otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ali İhsan Uğur - Abdullah Uğur

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