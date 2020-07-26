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Bursa'da sıcağı gören korona virüsü unutup, sahilleri tıklım tıklım doldurdu

Bursa'da sıcağı gören korona virüsü unutup, sahilleri tıklım tıklım doldurdu
Bursa'da sıcağı gören korona virüsü unutup, sahilleri tıklım tıklım doldurdu

Bursa'da sıcaktan bunalan vatandaşlar korona virüsü unutup sahilleri tıklım tıklım doldurdu. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

Hava sıcaklığının 32 dereceyi göstermesiyle birlikte Bursa'da vatandaşlar soluğu denizde aldı. Sıcaktan bunalan vatandaşların Mudanya sahillerini tıklım tıklım doldurduğu görüldü.

Sahillerde adım atacak yer kalmazken vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Sahilde kimsenin maske takmadığı görülürken, korona virüsün kimsenin umurunda olmadığı görüldü.

Sıcaktan bunaldıkları için denize geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Havalar çok sıcak biz de serinlemek için denize geldik. Sahil çok kalabalık insanlar denize girerek serinlemeye çalışıyor" dedi.

Burak Türker
 

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