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Bursa'da şiddetli lodosun etkisiyle kırılan ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü

Bursa'da şiddetli lodosun etkisiyle kırılan ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü
Bursa'da şiddetli lodosun etkisiyle kırılan ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü

Bursa'da gece saatlerinde şiddetini artıran lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi. Lodosun etkisiyle kırılan ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta hasar meydana geldi.

Bursa’da şiddetli lodosun etkisiyle kırılan ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü - Tıkla İzle

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Davutkadı Mahallesi'nde meydana geldi. İncirli caddesi üzerinde bulunan ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle ortasından kırılarak park halinde bulunan 16 YV 960 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi.

Cadde üzerinde kimsenin bulunmaması ise muhtemel bir faciayı önlerken, devrilen ağacı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ağacı keserek otomobilin üzerinden kaldırırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Ahmet Burak Öztürk
 

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