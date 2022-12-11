Bursa'da şiddetli lodosun etkisiyle kırılan ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Davutkadı Mahallesi'nde meydana geldi. İncirli caddesi üzerinde bulunan ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle ortasından kırılarak park halinde bulunan 16 YV 960 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi.

Cadde üzerinde kimsenin bulunmaması ise muhtemel bir faciayı önlerken, devrilen ağacı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ağacı keserek otomobilin üzerinden kaldırırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Ahmet Burak Öztürk



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