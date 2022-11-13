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Bursa'da silah, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavga kamerada

Bursa'da silah, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavga kamerada
Bursa'da silah, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavga kamerada

Bursa’da alkollü müşteri ile restoran sahibi arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Alkollü müşterinin bacağından vurulduğunu öğrenen yakınları ise restorana gelince sopa ve sandalyeler havada uçuştu. O anlar çevredekilerin amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa’da silah, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavga kamerada - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Gençosman Mahallesi Doktor Ahmet Sadık Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yaşandı. İddiaya göre, alkollü olarak restorana giden Yusuf B. kasada duran mekan sahibi Erol E. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Yusuf B., Erol Ö.'yü darp etmeye etti. Yüzünden yaralanan Erol Ö. ise durumu ortağına bildirdi. Restoranda bu kez de Yusuf B., Erol E.'nin ortağı Mustafa A. ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Mustafa A. yanında bulundurduğu tabanca ile Yusuf B.'yi bacağından vurdu.

Ahmet Burak Öztürk

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