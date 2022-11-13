Bursa'da silah, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavga kamerada

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Gençosman Mahallesi Doktor Ahmet Sadık Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yaşandı. İddiaya göre, alkollü olarak restorana giden Yusuf B. kasada duran mekan sahibi Erol E. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Yusuf B., Erol Ö.'yü darp etmeye etti. Yüzünden yaralanan Erol Ö. ise durumu ortağına bildirdi. Restoranda bu kez de Yusuf B., Erol E.'nin ortağı Mustafa A. ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Mustafa A. yanında bulundurduğu tabanca ile Yusuf B.'yi bacağından vurdu.

Ahmet Burak Öztürk

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